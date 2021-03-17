تعزيز احتياطيات صندوق النقد الدولي بقيمة 650 مليار دولار

المصدر: طوكيو - رويترز



ذكرت وكالة أنباء كيودو اليوم الأربعاء أن مجموعة السبع للاقتصادات المتقدمة اتفقت على دعم احتياطات صندوق النقد الدولي بحوالي 650 مليار دولار من خلال مخصص جديد لحقوق السحب الخاصة للصندوق.

وأضافت الوكالة أن زيادة الاحتياطيات ستستخدم لتمويل حزمة إجراءات الإغاثة للاقتصادات الناشئة التي تضررت من جائحة كوفيد-19.

وذكرت كيودو دون الإشارة لمصادر أن مسؤولي المالية في اقتصادات المجموعة السبع سيوقعون على الاتفاق في اجتماع عن بعد يُعقد يوم الجمعة.

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