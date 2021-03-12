اجتماع لمناقشة تداعيات انهيار شركة "ليبرتي ستيل"

المصدر: لندن - د ب أ





عقدت شركات الصناعات الجوية الأمريكية اجتماعا لتقييم تداعيات الانهيار المحتمل لشركة صناعة الصلب البريطانية ليبرتي ستيل بسبب إفلاس شركة جرين سيل كابيتال أحد الممولين الأساسيين للشركة.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن مؤسسة "شراكة نمو الصناعات الجوية البريطانية" الحكومية هي التي تنسق الاجتماع، بحسب مصدر مطلع.

ومن بين الشركات المشاركة في الاجتماع رولز رويس هولدنجز التي أكدت أنها من بين عملاء ليبرتي ستيل.

وقالت رولز رويس هولدنجز، التي تنتج محركات الطائرات أنها تدرس حاليا الخيارات المتاحة أمامها على المدى الطويل إذا ما تطورت الأمور وأصبح عليها إيجاد موردين آخرين غير شركة ليبرتي ستيل.

كانت إحدى المحاكم في بريطانيا قد قررت تعيين شركة الخدمات المحاسبية البريطانية جرانت ثورنتون لإدارة شركتي جرين سيل كابيتال (بريطانيا) وجرين سيل كابيتال مانجمنت ليمتد (بريطانيا) المتعثرتين ماليا.

كانت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية قد ذكرت في تقرير لها أن شركتي جرين سيل تواجهان صعوبات مالية حادة.

يذكر أن جرين سيل تقدم القروض للشركات لدفع مستحقات موردي مستلزمات الإنتاج ومن بين عملائها شركة جي.إف.جي أليانس التي تمتلك شركة ليبرتي ستيل التي تمتلك 12 مصنعا في بريطانيا ويعمل بها حوالي 5000 عامل.

وذكرت فاينانشال تايمز أنها اطلعت على وثائق المحكمة والتي احتوت على خطاب من جي.إف.جي بتاريخ 7 فبراير الماضي يقول إنه "إذا توقفت جرين سيل عن تزويدها برأس المال العام فإنها قد تتعرض للإفلاس".

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