"كانتاس" للطيران تطرح خدمة "رحلات سرية" لمواجهة "كورونا"

اعلنت الخطوط الجوية الأسترالية "كانتاس" عن تقديم خدمة "رحلات سرية"، وذلك في محاولة لدعم السياحة الداخلية في شتى أنحاء أستراليا، وإثارة الحنين إلى الماضي.

وذكرت هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" أن هذا النوع من الرحلات، التي تستغرق كل منها يوما ولا يعرف فيها الركاب وجهتهم قبل الصعود إلى متن الطائرة،حظي بشعبية في تسعينيات القرن العشرين.

وتعمل شركات الطيران في المحيط الإقليمي لأستراليا على استراتيجيات مختلفة لمواجهة ركود السفر الناجم عن وباء كورونا.

تواجه شركات الطيران انخفاضا حادا في أعداد الركاب وسط "برامج التطعيم غير المتكافئة في شتى أنحاء العالم

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