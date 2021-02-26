مصطلح في العناوين.. «الصكوك»

المصدر: إعداد : سامح عوض الله

«الصكوك» هي شهادة مالية إسلامية، تشبه السندات في التمويل التجاري، لكنها تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، نظراً إلى أن السندات التجارية التقليدية تدفع فائدة ثابتة، وتمنح حاملها نسبة محددة مسبقاً من قيمتها الاسمية، في حين أن مُصدِر «الصكوك» يبيع بشكل أساسي شهادة لمجموعة مستثمرين، ثم يستخدم العائدات لشراء أصل تمتلك مجموعة المستثمرين فيه حصة ملكية جزئية مباشرة.

ويجب على المُصدر تقديم وعد تعاقدي لإعادة شراء الصك في تاريخ مستقبلي بالقيمة الاسمية، وهذا يمثل الركيزة الأساسية للصكوك المصدرة، حيث لابد من أن تكون مرتبطة بأصول.

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