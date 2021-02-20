«بنك أوف أميركا»: صناديق الأسهم استقطبت تدفقات بـ 27.8 مليار دولار في أسبوع

المصدر: لندن - رويترز

قال «بنك أوف أميركا»، أمس، إن تدافعاً قياسياً صوب أسهم كبرى شركات التكنولوجيا، شهد استقطاب صناديق الأسهم لتدفقات بقيمة 27.8 مليار دولار، الأسبوع الماضي، في ظل تمخض السياسة النقدية فائقة التيسير عن «فقاعات» للأصول، أضخم من أي وقت مضى. وأضاف البنك أن القيمة السوقية العالمية ارتفعت 50 تريليون دولار، أو ما يعادل 6.2 مليارات دولار في الساعة، منذ مارس الماضي، مسجلة وتيرة أسرع 10 مرات تقريباً، مقارنة مع المسجل في أعقاب الأزمة المالية العالمية في 2008 مباشرة. وتسببت مبالغ غير مسبوقة من النقد، يضخها صانعو السياسات في الأسواق المالية العالمية، في دفع أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى إلى مستويات قياسية مرتفعة.

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