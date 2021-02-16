النمسا تمدّد إغلاق الفنادق والمطاعم والمقاهي حتى إبريل 2021

المصدر: فيينا ــ وام

قررت الحكومة النمساوية تمديد إغلاق قطاعات الفنادق، والسياحة، والمطاعم والمقاهي، ومرافق الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية حتى حلول أبريل 2021.

وأرجع رئيس وزراء النمسا، المستشار سباستيان كورتس، سبب القرار، إلى التخوف من انتشار طفرات فيروس «كورونا» القادمة من بريطانيا وجنوب أفريقيا، وتقلب حالات العدوى بشكل كبير لا يسمح بتخفيف إجراءات مكافحة واحتواء الوباء.

وأوضح أن الحكومة ستتشاور مجدداً مع الخبراء المعنيين وحكام الولايات التسع والأحزاب البرلمانية في مطلع مارس المقبل، لمراجعة آخر مستجدات أعداد الإصابات والحالة الوبائية.

يذكر أن حكومة النمسا أغلقت الفنادق والمطاعم والمقاهي والمرافق الترفيهية مثل المسارح، ودور السينما، وقاعات الحفلات منذ مطلع نوفمبر 2020، في إطار مكافحة انتشار وباء «كورونا» المستجد.

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