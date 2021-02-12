انخفاض مفاجئ لإنتاج روسيا النفطي

المصدر: إعداد:سامح عوض الله

ذكرت مصادر مطلعة لوكالة «رويترز» للأنباء، أمس، أنه على الرغم من خطط لزيادة إنتاجها النفطي، تظهر بيانات أن إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز تراجع فعلياً في الفترة بين (1 و10 فبراير الجاري)، إلى 10.11 ملايين برميل يومياً من 10.16 ملايين برميل يومياً في المتوسط خلال يناير الماضي. واعتباراً من فبراير 2021، كان من المقرر أن ترفع روسيا إنتاجها النفطي 65 ألف برميل يومياً، إذ اتفقت مجموعة «أوبك بلس» لكبار منتجي النفط على تخفيف قيود يفرضها المنتجون لدعم الأسعار وتقليص فائض إمدادات.

لكن مصدرين في القطاع قالا لـ«رويترز» طالبين عدم الكشف عن هويتهما، إن «التفسير المحتمل هو أن روسيا تخطت حصتها في (أوبك بلس) خلال العام الماضي».

يشار إلى أن صادرات النفط غير مقيدة باتفاق موسكو مع منتجي «أوبك بلس» لكبح الإنتاج، غير أنه من المتوقع أن تنخفض صادرات روسيا خلال الشهر الجاري.

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