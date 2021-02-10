تراجع أرباح "كوكاكولا" إلى 1.5 مليار دولار في 3 أشهر

المصدر: أتلانتا - د ب أ

أعلنت شركة المشروبات الأميركية "كوكاكولا" اليوم، تأثر أرباحها في الفترة الأخيرة من العام الماضي باستمرار تداعيات أزمة "كورونا".

وأوضحت أكبر شركة للمشروبات في العالم أن أرباحها انخفضت في الربع الأخير من العام 2020 بنسبة 29% ووصلت إلى 1.5مليار دولار.

وأضافت منافسة "بيبسي" أن قيمة مبيعاتها تراجعت في تلك الفترة بنسبة 5% لتصل إلى 8.6 مليارات دولار.

في الوقت نفسه، أكدت "كوكاكولا" أنها عادت إلى مسار التعافي بعد انكماش أعمالها مع بداية جائحة "كورونا".

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة، جيمس كوينسي: "استعددنا بشكل جيد حتى نتمكن من الخروج من الأزمة بصورة أقوى".

يشار إلى أن جزءا كبيرا من إيرادات "كوكاكولا" يعتمد على المطاعم والملاعب والسينمات ومؤسسات عامة أخرى، وقد تأثرت هذه الإيرادات بشدة بسبب إغلاق هذه الأماكن بسبب الجائحة.



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