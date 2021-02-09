" بيتكوين" تحطم الرقم القياسي ثلاث مرات خلال أقل من ساعة

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أفادت بيانات التداول، اليوم الثلاثاء، بأن سعر البيتكوين حطم الأرقام القياسية ثلاث مرات خلال أقل من ساعة.

وتجاوز بيتكوين في المرة الأولى عتبة الـ 45 ألف دولار، ليحطم الرقم القياسي ويرتفع أكثر من 16%.

وبعدها مباشرة تجاوز الرقم القياسي للمرة الثانية، وتجاوز حاجز الـ 46 ألف دولار

وخلال ساعة ارتفع سعر العملة المشفرة في أكبر منصة تداول من حيث حجم التداول "بينانس" بنسبة 22.1% حتى 47 ألف و460 دولار.

وبدأت وقبل ذلك قيمة البيتكوين في الارتفاع بشكل حاد في 29 يناير، عندما نشر الملياردير ورئيس شركة تيسلا، إيلون موسك، تغريدة على حسابه في موقع "تويتر"، وارتفع حينها سعر العملة المشفرة بنسبة 18.39٪ خلال يوم

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