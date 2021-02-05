مصطلح في العناوين.. «البيع على المكشوف»

المصدر: إعداد : سامح عوض الله

«البيع على المكشوف» أو Short Selling، هو استراتيجية استثمار أو تداول تتنبأ بانخفاض سعر السهم في سوق المال.

ويتم تنفيذها فقط من قبل التجّار والمستثمرين ذوي الخبرة أو صناديق الاستثمار الكبيرة. وقد يستخدمها التجّار كمضاربة، وربما يستخدمها المستثمرون أو مديرو المحافظ كتحوط ضد مخاطر الصفقات.

وتنطوي المضاربة على احتمال وجود مخاطر كبيرة، حيث إنه في «البيع على المكشوف»، يتم اقتراض الأسهم التي يعتقد المستثمر أنها ستنخفض قيمتها في تاريخ مستقبلي محدد، ثم يبيع المستثمر بعد ذلك هذه الأسهم المقترضة للمشترين الراغبين في دفع سعر السوق.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news