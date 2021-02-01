شركة طيران تتم أطول رحلة في تاريخها بعد تحليق متواصل جاوز 15 ساعة

المصدر: هامبورغ - د ب أ

أتمت شركة "لوفتهانزا" الألمانية للطيران اليوم، أطول رحلة في تاريخها، بعدما قطعت بطائرة "إيرباص" من طراز "إيه 350-900" 13 ألفا و600 كيلومترا في غضون 15 ساعة و36 دقيقة.

وقالت متحدثة باسم الشركة، إنه بهبوط الطائرة في جزر فوكلاند تكون الشركة، أتمت أطول رحلة بدون توقف في تاريخها.

وأقلعت الطائرة مساء أمس الأحد من مدينة هامبورغ الألمانية وعلى متنها باحثون من معهد "ألفريد فيجنر" الألماني والطاقم الجديد لكاسحة الجليد البحثية الألمانية "بولارشترن".

ومن المقرر أن ينتقل الـ 92 راكبا إلى السفينة الموجودة في جزر فوكلاند في جنوب المحيط الأطلسي من أجل الحصول على بيانات طويلة الأجل للتنبؤات المناخية في بحر "ودل" في أنتاركتيكا لمدة شهرين.

وذكرت متحدثة باسم معهد "ألفريد فيجنر"، أن سبب الرحلة الخاصة هو جائحة "كورونا"، مضيفة أنه قبل المغادرة كان الركاب وطاقم "لوفتهانزا" في الحجر الصحي لمدة أسبوعين.

ومن المقرر أن تعود طائرة "لوفتهانزا" إلى ميونخ بعد غد الأربعاء. كما سيكون طاقم "بولارشترن" المستبدل على متن الطائرة.

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