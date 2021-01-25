الصين تتفوق على الولايات المتحدة في جذب الاستثمارات الأجنبية خلال 2020

المصدر: بكين ــ رويترز

تلقت الصين في عام 2020، أكبر استثمار أجنبي مباشر، إذ استقطب الاقتصاد الصيني تدفقات بقيمة 163 مليار دولار، على الرغم من تفشي فيروس كورونا في أنحاء العالم على مدار العام.

وقال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) في تقرير له إن التدفقات الصينية البالغة 163 مليار دولار العام الماضي، تأتي مقارنة مع 134 مليار دولار جذبتها الولايات المتحدة.

وكانت الولايات المتحدة تلقت في عام 2019 تدفقات استثمارية بقيمة 251 مليار دولار، فيما جذبت الصين 140 مليار دولار.

وتسارعت وتيرة نشاط الاقتصاد الصيني في الربع الرابع من عام 2020، فيما فاق النمو التوقعات، وأنهى عام 2020 الذي شهد تفشي فيروس «كورونا» في وضع جيد بشكل ملحوظ.

وأظهرت بيانات رسمية الأسبوع الجاري أن الناتج المحلي الإجمالي للصين نما بنسبة 2.3% في عام 2020، لتصبح الصين، الاقتصاد الكبير الوحيد في العالم الذي تفادى انكماشاً في العام الماضي.

وفاجأ ثاني أكبر اقتصاد في العالم، الكثيرين، بسرعة تعافيه من أزمة فيروس «كورونا»، لا سيما في الوقت الذي تعين فيه على صانعي السياسات التعامل مع توتر في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين بشأن التجارة وجبهات أخرى.

وفي المجمل، انهار الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً في عام 2020، لينخفض 42% إلى 859 مليار دولار بحسب التقديرات، من 1.5 تريليون دولار في عام 2019 بحسب تقرير «أونكتاد».

وأضاف التقرير أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر انخفضت بنسبة 37% في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، و18% في أفريقيا، و4% في آسيا النامية.

وشكلت منطقة شرق آسيا ثُلث الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي في عام 2020، بينما تراجعت تدفقات الاستثمار إلى الدول النامية 69%.

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