تطبيق سوري يحلل البيانات لمساعدة الشركات على اتخاذ القرارات

المصدر: دمشق - رويترز

صممت سورية حديثة التخرج درست تكنولوجيا المعلومات، تطبيقا يساعد الشركات على الحصول على إفادات الزبائن من على مواقع التواصل الاجتماعي وتحليلها.

ويسهل تطبيق "إيموشيال" الذي صممته، رفيف زينية، على الشركات جمع المعلومات ويقيس مستوى رضى الزبائن من أجل تطوير المنتج بما يلائمهم أكثر.

ويجمع التطبيق كذلك إفادات الزبائن عن المنتج بأشكال مختلفة عن طريق منصات التواصل الاجتماعي وبخاصة "فيس بوك" و"تويتر" و"يوتيوب" ليعد تقارير إحصائية استنادا إلى الموعد والموقع الجغرافي.

وكانت زينية (23 عاما)، بدأت مشروعها في عام 2018، لكنها علقته لحين تخرجها. ويحتاج التطبيق إلى ستة أشهر قبل أن يكون جاهزا للاستخدام لكنها بدأت بالفعل عرضه على شركات محلية.



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