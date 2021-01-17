خفض الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية سيكون مفيداً للاقتصاد الأميركي

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

كشف تقرير، نشره مجلس الأعمال الأميركي الصيني، أن خفضاً «ولو معتدلاً» في الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الصينية، سيكون له تأثير مفيد في النمو الاقتصادي والتوظيف بالولايات المتحدة.

وقال المجلس، الذي يضم 200 شركة أميركية تتعاون مع الصين: «في تصورنا لسيناريو خفض التصعيد في الحرب التجارية، تقوم بموجبه الحكومتان بتخفيض تدريجي لمتوسط معدلات التعريفة الجمركية إلى نحو 12% (من 19% حالياً)، يمكن للاقتصاد الأميركي أن يحقق 160 مليار دولار إضافي من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، خلال السنوات الخمس المقبلة، ويسمح بتوظيف 145 ألف شخص إضافي بحلول عام 2025».

وأنجز التقرير، الذي يحمل عنوان: «شراكة حاسمة في وقت حرج»، من قبل شركة الأبحاث والاستشارات «أكسفورد إيكونوميكس».

بالإضافة إلى ذلك، سيرتفع دخل الأسر الأميركية بمقدار 460 دولاراً لكل أسرة.

يأتي نشر هذا التقرير قبل أيام من توضيح الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، تفاصيل سياسته التجارية الخميس المقبل، في اليوم التالي لدخوله إلى البيت الأبيض. وحتى الآن، ألمح الرئيس المنتخب إلى أنه قد يستمر في السياسة المتبعة حيال الصين، في حين تراود الجمهوريين والديمقراطيين المخاوف نفسها بشأن الأمن القومي.

وفي أوائل ديسمبر، أكد جو بايدن نفسه نيته اعتماد موقف حازم حيال الصين. وتضمن التقرير سيناريو معاكساً، يشمل تصعيد الحرب التجارية، واستمرار تدهور العلاقات الثنائية. وحذر معدو التقرير من أن «الاقتصاد الأميركي سيدر (في هذه الحالة) مبالغ أقل بـ1.6 تريليون دولار في السنوات الخمس المقبلة، ويفقد 732 ألف وظيفة في 2022، و320 ألف وظيفة في 2025». أما الأسر الأميركية، فبحلول نهاية 2025، سينخفض دخلها بمقدار 6400 دولار.

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