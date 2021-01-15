مصطلح في العناوين.. «قروض النينجا»

المصدر: إعداد : سامح عوض الله

«قروض النينجا» أو NINJA LOAN، هو مصطلح عام أطلق على القروض المصرفية الممنوحة للمقترضين من دون التحقق من قدرتهم على السداد في ما بعد.

وبحسب محللين ماليين، فإن هذا يعني أن المقترض ليس لديه دخل ولا وظيفة ولا أصول.

وكانت «قروض النينجا» شاعت وانتشرت قبل الأزمة المالية العالمية التي حدثت في عام 2008، لكن في أعقاب تلك الأزمة، أصدرت الحكومة الأميركية لوائح جديدة لتحسين ممارسات الإقراض المعيارية عبر سوق الائتمان، التي تضمّنت تشديد متطلبات البنوك لمنح القروض الشخصية، خصوصاً للمتعاملين الذين ليس لديهم دخل ثابت.

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