إيرلندا الشمالية «خاوية» من الخضراوات والفواكه.. ومتاجرها الكبرى تطالب الحكومة بالتدخل

المصدر: لندن ــ د.ب.أ

حثت متاجر بريطانية كبرى، الحكومة على التدخل، فيما يتعلق بالاضطرابات الخاصة بإمدادات الغذاء إلى إيرلندا الشمالية، بعد أسبوعين من انتهاء الفترة الإنتقالية للتجارة مع الإتحاد الأوروبي، بعد خروج بريطانيا.

وفي خطاب تم إرساله إلى وكالة الأنباء الألمانية، قالت متاجر كبرى مثل: «أسدا»، «ايسلندا»، «تيسكو»، «كوب»، «إم آند إس»، «سانسبري»، إن من الضروري إيجاد حل على المدى الطويل بين الحكومة البريطانية والإتحاد الأوروبي لتحسين المسائل المتعلقة بسلسلة الإمداد.

جاء ذلك بعد أن تم نشر صور لأرفف فواكه وخضراوات خاوية في متاجر كبرى في إيرلندا الشمالية، من قبل وكالة «برس أسوسييشن» للأنباء.

وقالت المتاجر إن التأخير في تعبئة الرفوف بالسلع ناجم عن الاجراءات الإدارية الجديدة المطلوب استيفائها في أعقاب الفترة الانتقالية لما بعد الخروج من الإتحاد الأوروبي، التي انتهت في 31 ديسمبر 2020.

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