تصفية شركة الحديد والصلب المصرية....تعرف على الأسباب

المصدر: القاهرة - رويترز

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية أمس الاثنين على عدم استمرار نشاط الحديد والصلب وتصفيته وتأسيس شركة مساهمة جديدة لنشاط المحاجر.

وفيما يلي أهم الحقائق عن الشركة الوارد ذكر بعضها في قرارات جمعية عمومية عُقدت في الثاني من نوفمبر الماضي:

- تكبدت الشركة خسائر بلغت 490 مليون جنيه في السنة المالية 2019-2020 مقابل 1.526 مليار قبل عام.

- لم تستطع الشركة تغطية أسعار بيع جميع المنتجات لتكلفتها المتغيرة.

- لم تستطع الشركة الإنتاج بكميات اقتصادية للوصول إلى نقطة التعادل على الأقل.

- أجور العاملين للشركة بلغت 827 مليون جنيه في السنة المالية الماضية 2019-2020 مقابل 844 مليونا قبل عام.

- عدد العاملين بالشركة خلال السنة المالية 2019-2020 بلغ 7114 عاملا.

- مجلس إدارة الشركة ألغى في جلسة 18 أغسطس 2018 المناقصة الخاصة بتأهيل وتطوير الشركة.

- الالتزامات والمتطلبات على الشركة بلغت بنهاية السنة المالية 2019-2020 في 30 يونيو الماضي نحو ستة مليارات جنيه مقابل 5.3 مليار جنيه قبل عام.

- لجأت الشركة في نوفمبر 2019 وحتى أغسطس 2020 إلى الشركة القابضة للصناعات المعدنية لسداد رواتب الموظفين ومنحة العاملين بنحو 417 مليون جنيه.

- توقف الإنتاج بالشركة بشكل متكرر نتيجة تقادم الآلات والمعدات وعدم توافر الخامات اللازمة.

* تكبدت الشركة خسارة بنحو 274 مليون جنيه في الربع الأول من السنة المالية 2020-2021 مقابل 368 مليونا قبل عام.

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