الدول التي علقت الرحلات مع بريطانيا بسبب السلالة الجديدة لكورونا

المصدر: باريس- أ ف ب





علقت دول في جميع أنحاء العالم الرحلات الجوية والسفر من بريطانيا بعد إعلان لندن انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد "خارجة عن السيطرة".

كما شملت القيود في بعض الأحيان بلدان أخرى تم فيها اكتشاف السلالة الجديدة، مثل جنوب إفريقيا والدنمارك.

وفي ما يلي الدول التي أعلنت حظر السفر حتى الآن.

فرنسا

علقت فرنسا من منتصف ليل الاحد الإثنين جميع الرحلات من بريطانيا لمدة 48 ساعة بما في ذلك الرحلات "المتعلقة بنقل البضائع عن طريق البر والجو والبحر والسكك الحديد".

ويأتي الحظر المفروض على كل الشحنات باستثناء البضائع بلا مرافقة.

المانيا

أوقفت ألمانيا جميع الرحلات الجوية مع المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا منذ منتصف ليل الأحد على أن يستمر هذا الحظر حتى 31 ديسمبر في مرحلة أولى.

كما يحظر دخول المواطنين من بريطانيا عن طريق البحر أو السكك الحديدية أو البر إلى ألمانيا.

ايطاليا

وقررت إيطاليا، التي تم فيها رصد مصابين بالسلالة الجديدة للفيروس عادوا أخيرا من بريطانيا، تعليق الرحلات الجوية القادمة من المملكة المتحدة.

ومنعت دخول الأشخاص الذين أقاموا هناك في الأيام ال14 الماضية. ويجب أن يخضع أي شخص موجود حاليا في إيطاليا وسافر أخيرا من بريطانيا لفحص فيروس كورونا المستجد.

روسيا

أعلنت روسيا الإثنين أنها ستعلق كل الرحلات الجوية لمدة أسبوع مع بريطانيا عند منتصف ليل 22 ديسمبر.

إيرلندا

أعلنت دبلن منع جميع الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا اعتبارا من منتصف ليل الأحد الإثنين ولمدة 48 ساعة على الأقل.

كندا

صرح رئيس الوزراء جاستن ترودو أنه نتيجة لاكتشاف النوع الجديد للفيروس ستحظر كندا جميع الرحلات من بريطانيا لمدة 72 ساعة.

هولندا

قالت الحكومة الهولندية إن جميع رحلات الركاب من بريطانيا إلى هولندا تم حظرها حتى الأول من يناير.

كما أعلنت الأحد حظر نزول الركاب من العبارات الآتية من بريطانيا عند وصولها إلى موانئ البلاد الهولندية، موضحة أن وحدها العبارات التي تحمل شاحنات بضائع وسائقيها سيسمح لها بأن ترسو في موانئ هويك فان هولاند وروتردام وآيماودن.

وذكرت وزارة الصحة أنه تم اكتشاف إصابة واحدة بالسلالة الجديدة للفيروس في البلاد.

النروج والدنمارك

وعلقت النروج والدنمارك الرحلات الجوية من المملكة المتحدة اعتبارًا من يوم الاثنين ولمدة 48 ساعة. ورصدت الدنمارك تسع إصابات بالفيروس من السلالة البريطانية على أراضيها.

وأعلنت السويد أنها ستحظر الرحلات الجوية القادمة من المملكة المتحدة. ويتوقع صدور قرار رسمي خلال يوم الاثنين.

بلجيكا

علقت بلجيكا جميع رحلات الطيران والقطارات من بريطانيا إلى بلجيكا ستعلق لمدة 24 ساعة على الأقل منذ منتصف ليل الأحد.

إسبانيا والبرتغال

أعلنت الحكومة الإسبانية الاثنين أنها قررت بالتوافق مع نظيرتها البرتغالية تعليق الرحلات الآتية من المملكة المتحدة اعتبارا من الثلاثاء.

واوضحت مدريد أن المواطنين الاسبان والأفراد المقيمين في إسبانيا سيتمكنون من دخول الأراضي الاسبانية، لافتة الى أنها ستعزز المراقبة على الحدود مع جبل طارق، المنطقة البريطانية الواقعة اقصى جنوب اسبانيا.



بقية دول أوروبا

علقت فنلندا رحلات الركاب من المملكة المتحدة لمدة أسبوعين اعتبارًا من يوم الاثنين.

قالت سويسرا إنها ستعلق الرحلات الجوية من بريطانيا وجنوب إفريقيا حيث تم اكتشاف نوع مماثل من الفيروس اعتبارا من منتصف ليل الأحد "حتى إشعار آخر".

علقت دول البلطيق الثلاث، إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، جميع رحلات الركاب من المملكة المتحدة.

علقت بلغاريا الرحلات الجوية من بريطانيا وإليها حتى 31 يناير. كما حظرت رومانيا جميع الرحلات الجوية من بريطانيا وإليها لأسبوعين اعتبارا من بعد ظهر الاثنين.

وعلقت كرواتيا حركة النقل الجوي للركاب من المملكة المتحدة لمدة 48 ساعة.

اوقفت مقدونيا جميع الرحلات الجوية من المملكة المتحدة وفرضت حجرا صحيا لمدة 14 يومًا على جميع من مكث فيها.

ستعلق بولندا الرحلات الجوية القادمة من المملكة المتحدة اعتبارًا من منتصف ليل الاثنين. وستفعل جمهورية التشيك الشيء نفسه اعتبارا من ظهر الاثنين.

هونغ كونغ

أعلنت هونغ كونغ الاثنين تعليق رحلات الركاب من بريطانيا ابتداء من منتصف الليل.

ويتعين على أي شخص يصل إلى المستعمرة البريطانية السابقة بعد أن كان في المملكة المتحدة في الأيام الـ 14 السابقة أن يخضع لفترة أطول من الحجر الصحي السارية حاليًا.

الهند

ستعلق الهند جميع الرحلات الجوية من بريطانيا حتى 31 ديسمبر

تركيا

أعلنت تركيا تعليق الرحلات الجوية من بريطانيا والدنمارك وهولندا وجنوب إفريقيا.

إيران

أمرت وزارة الصحة بتعليق الرحلات الجوية من بريطانيا لمدة أسبوعين.

اسرائيل

قالت إسرائيل إنها تمنع دخول الأجانب القادمين من بريطانيا والدنمارك وجنوب إفريقيا. كما أعلنت فرض حجر على الإسرائيليين العائدين من تلك الدول في فنادق يديرها الجيش ومخصصة للحجر الصحي.

السعودية

أوقفت السعودية الأحد كل الرحلات الجوية وعلقت الدخول عبر موانئها البرية والبحرية لمدة أسبوع على الأقل مع خيار التمديد لأسبوع آخر.

وسيُطلب من الركاب الذين وصلوا إلى المملكة من أوروبا، أو أي بلد تم اكتشاف السلالة الجديدة فيه، اعتبارا من الثامن من كانون الأول/ديسمبر عزل أنفسهم لمدة أسبوعين والخضوع لفحص كورونا.

الكويت

أضافت الكويت بريطانيا إلى لائحة الدول "العالية الخطورة" ورحلات الطيران المحظورة.

الأردن

قررت الحكومة الأردنية إيقاف الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا لمدة أسبوعين اعتباراً من الاثنين، وحتى الثالث من كانون الثاني/يناير.

عمان

أعلنت سلطنة عمان الإثنين تعليق الرحلات الجوية وإغلاق حدودها البرية والبحرية بدءا من الثلاثاء لمدة أسبوع واحد، على خلفية ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد.

أميركا الجنوبية

أعلنت السلفادور انها لن تسمح لأي شخص كان خلال الأيام الثلاثين الماضية في بريطانيا أو جنوب إفريقيا بدخول البلاد.

أوقفت الأرجنتين الرحلات الجوية من المملكة المتحدة. وستفعل شيلي الشيء نفسه اعتبارا من الثلاثاء.

المغرب

أوقف المغرب الرحلات الجوية من المملكة المتحدة منذ يوم الأحد.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news