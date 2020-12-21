العالم يعزل بريطانيا.. وحظر الرحلات الجوية يتواصل بسبب سلالة «كورونا» الجديدة

المصدر: عواصم ــ وكالات

تتواصل قائمة دول العالم والاتحاد الأوروبي تحديداً، التي قررت حظر الرحلات الجوية من بريطانيا، في وقت يساور فيه القلق المسؤولين بشأن سلالة جديدة شديدة العدوى من فيروس كورونا المستجد «كوفيد ــ 19» أدت إلى إغلاق العاصمة لندن وجنوب شرقي إنجلترا.

وفي وقت دعا فيه رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إلى اجتماع للجنة الطوارئ المدنية في وقت لاحق اليوم الاثنين، رداً على حظر الطيران، قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أمس، إن السلالة الجديدة خارجة عن السيطرة.

وكان الأمر المتغير الذي تم اكتشافه في السلالة الجديدة أنه أكثر عدوى بنسبة تصل إلى 70% من السلالات المعروفة سابقاً، إلا أنه لا يوجد دليل على أنه أكثر فتكاً. وقد تم العثور بالفعل على حالات فردية من السلالة الجديدة في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

الاتحاد الأوروبي



وكانت هولندا أول دولة تعلن أمس، الأحد، عن حظر فوري على الرحلات الجوية من بريطانيا، مع توجيهات مماثلة على مدار اليوم من بلجيكا، والنمسا، وفرنسا، وإيطاليا، ولاتفيا، وليتوانيا، وإستونيا، وبلغاريا، وسويسرا، والتشيك، والسويد.

كما ستفرض إيرلندا حظراً لمدة 48 ساعة على الرحلات الجوية إلى بريطانيا، بينما ستقتصر حركة العبّارات على شحن البضائع.



بدورها، حظرت ألمانيا جميع الرحلات الجوية تقريباً من بريطانيا، بدءاً من منتصف الليل، مع وضع استثناءات قليلة، بما في ذلك طائرات الشحن. كما أصدرت وزارة الداخلية الألمانية أوامر للشرطة بالبدء على الفور في فحص الركاب القادمين من بريطانيا.

ومن خارج أوروبا، أعلنت الحكومة الكندية أنها ستفرض حظراً لمدة 72 ساعة على الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا اعتباراً من اليوم الاثنين.



الحكومة الكولومبية

في السياق نفسه، قال الرئيس الكولومبي إيفان دوكي، إن بلاده ستعلق كل الرحلات الجوية من بريطانيا إليها، بسبب مخاوف تتعلق بظهور سلالة جديدة من الفيروس.

وقال دوكي: «اعتبارا من الغد (اليوم الإثنين) ستحظر الرحلات الجوية من كولومبيا إلى المملكة المتحدة ومن المملكة المتحدة إلى كولومبيا».



المغرب وتركيا

وفي الرباط، أعلن المغرب أنه سيعلق الرحلات الجوية مع المملكة المتحدة بدءا من مساء الأحد، بعد أن سمح باستئناف بعض الرحلات بين لندن ومدينتي أغادير ومراكش السياحيتين في محاولة لإنقاذ قطاع السياحة المتضرر بشدة.

كما أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجه، أن بلاده قررت وقف الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا وهولندا والدنمارك وجنوب أفريقيا بشكل مؤقت.



وأوضح قوجه، في تغريدة على موقع «تويتر»، أن قرار وقف الرحلات الوافدة من الدول المذكورة، يأتي لمنع انتقال السلالة الجديدة من فيروس «كورونا».



الأرجنتين وتشيلي

كما انضمت الأرجنتين وتشيلي إلى مجموعة من الدول الأخرى التي اتخذت إجراءات بوقف الرحلات الجوية من بريطانيا.

وكتبت وزارة الداخلية في بوينس أيرس، أن الارجنتين ستعلق رحلات الوصول والمغادرة من وإلى بريطانيا كإجراء احترازي اعتباراً من اليوم الاثنين. وتم السماح لرحلة واحدة من بريطانيا متوقع وصولها صباح اليوم الاثنين بالهبوط في مطار بوينس آيرس الدولي، فيما سيتم وضع الركاب وأفراد الطاقم في الحجر الصحي لمدة سبعة أيام.

بدورها، أكدت الحكومة التشيلية تعليق الرحلات الجوية المباشرة من بريطانيا وإليها اعتباراً من يوم غد الثلاثاء. وأوضحت لن يسمح للأجانب الذين ليس لديهم إقامة دائمة في تشيلي وكانوا في بريطانيا خلال الأسبوعين الماضيين بالدخول. ويجب أن يخضع التشيليين والأجانب الذين لديهم إقامة دائمة للحجر الصحي لمدة 14 يوماً.

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