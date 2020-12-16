زيادة مفاجئة في «المخزون الأميركي» تخفض أسعار النفط عالمياً

المصدر: سنغافورة ــ رويترز

انخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء، بفعل زيادة مفاجئة في مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، وبسبب استمرار مخاوف المستثمرين حيال تراجع الطلب على الوقود، في ظل تشديد إجراءات العزل العام في أوروبا لمكافحة جائحة فيروس كورونا «كوفيد ــ 19».

وتراجعت العقود الآجلة لـ«خام برنت» 15 سنتاً أو ما يعادل 0.3% إلى 50.61 دولاراً للبرميل، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 13 سنتاً أو ما يعادل 0.3% إلى 47.49 دولاراً للبرميل.



وازدادت مخزونات الخام الأميركي مليوني برميل في الأسبوع المنتهي في 11 ديسمبر 2020 إلى نحو 495 مليون برميل، وفقاً لمعهد البترول الأميركي. كما توقع محللون انخفاضاً قدره 1.9 مليون برميل وفقاً لاستطلاع رأي أجرته «رويترز».



من جهتها، حذرت وكالة الطاقة الدولية أمس، من أن توزيع لقاحات مضادة لفيروس «كورونا» الشهر الجاري، لن يعكس سريعاً الضربة الساحقة التي تلقاها الطلب العالمي على النفط، مشيرة إلى ندرة استخدام وقود الطائرات مع سفر عدد أقل من الأفراد جواً.





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