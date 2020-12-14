أسعار النفط تقفز فوق 50 دولارا للبرميل

المصدر: سنغافورة -رويترز





ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين، لتدفع برنت فوق 50 دولارا للبرميل من جديد بفضل الآمال بأن يقود البدء باستخدام لقاحات فيروس كورونا إلى زيادة الطلب على الوقود بينما أدى انفجار بناقلة نفط في السعودية إلى إثارة توتر بالسوق.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير 67 سنتا بما يعادل 1.3 بالمئة إلى 50.64 دولارا للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يناير 62 سنتا أو 1.3 بالمئة إلى 47.19 دولارا للبرميل..

وقال فيرندرا شواهان المحلل في إنرجي أسبكتس، "تعكف السوق على تقييم تعطل الإمدادات من هذه الحوادث قياسا إلى أحجام (الإمدادات) التي ستعود من إيران" مضيفا أن تفشي الفيروس في الغرب أضر بالطلب. وتابع: "لذا فإن تقلبات الأسعار لا تبعث على الدهشة".

وارتفع برنت وغرب تكساس لستة أسابيع متتالية، وهي أطول موجة صعود لهما منذ يونيو.

وبدأت الولايات المتحدة حملة تطعيم للوقاية من كوفيد-19، مما يعزز آمال إنهاء القيود المفروضة بسبب الجائحة قريبا وزيادة الطلب في أكبر دولة مستهلكة للنفط بالعالم.

وتعززت كذلك الأسواق المالية اليوم بتمديد مهلة مفاوضات الانفصال بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

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