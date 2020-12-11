وراء الاقتصاد.. كيفن جونسون.. «ستاربكس» تتوسع رغم «الجائحة»

المصدر: إعداد:سامح عوض الله

على الرغم من الوفر المالي الذي حققه كثير من المستهلكين المقيمين في المنازل، خلال فترة جائحة «كورونا»، جراء تخطيهم لشراء قهوة الصباح من مقاهي «ستاربكس»، فإن الرئيس التنفيذي لشركة «ستاربكس»، كيفن جونسون، أكد أن الجائحة لن تعيق نمو «ستاربكس» إلا لفترة وجيزة، بل على العكس ساعدته على إصلاح مقاهي الشركة ونشر تقنيات الذكاء الاصطناعي فيها، فضلاً عن رفع الأجور لتعزيز الميزة التنافسية لأكبر سلسلة مقاهي في العالم.

ونقلت وكالة «رويترز»عن جونسون، قوله: «سيعود الناس إلى (ستاربكس) بمعدل يفوق بكثير ما كانوا عليه قبل انتشار فيروس (كورونا)».

ورأى جونسون أن «ستاربكس» ستنمو بنحو 70% بحلول 2030، ليصل عدد فروعها إلى 55 ألف فرع على مستوى العالم، مشيراً إلى أن مقاهي «ستاربكس» تعدّ من بين العديد من سلاسل المقاهي المطاعم الكبيرة، التي من المحتمل أن تصبح أكبر بعد انتهاء «كورونا».إلى ذلك، توقعت بورصة «وول ستريت» الأميركية أن تخرج «ستاربكس» من الجائحة في موقع أكثر هيمنة، موضحة أن القيمة السوقية للشركة ارتفعت بنسبة 80% من أدنى مستوياتها في مارس الماضي، و13% منذ بداية العام الجاري إلى ما يقرب من 119 مليار دولار.

يشار إلى أن سلسلة المقاهي العالمية «ستاربكس» تأثرت بشدة جراء جائحة تفشي «كوفيد-19»، إذ تراجعت مبيعاتها بنسبة 40% على أساس سنوي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من بدء انتشار الجائحة. ومع ذلك، يتوقع الرئيس التنفيذي للشركة أن تتعافى أعمالها في الصين تماماً، مع تحسّنها أيضا في بقية أنحاء العالم.

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