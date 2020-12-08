صعود أسهم شركات موردة للقاح "فايزر"

المصدر: نيودلهي د ب أ

واصلت أسهم الشركات الهندية الموردة لشركة الأدوية الأميركية "فايزر" ارتفاعها في تعاملات البورصة لليوم الثاني على التوالي، بعد تقرير بثته وكالة "برس تراست أوف إنديا" الهندية للأنباء مطلع الأسبوع الجاري عن قيام فرع "فايزر" في البلاد بتقديم طلب للحصول على تسجيل طارئ للقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد.

وأشارت وكالة "بلومبرغ" للأنباء إلى صعود سعر سهم "سوفين لايف ساينس" بنحو 15% اليوم، ليسجل رقما قياسيا، في حين ارتفع سعر سهم "هيكال ليمتد" بنسبة 3.8% ليواصل الاثنان الصعود لليوم الثاني على التوالي.

كما ارتفع سعر سهم فرع "فايزر "في الهند بنسبة 1.2% ليواصل الارتفاع لليوم الثاني على التوالي أيضا.

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