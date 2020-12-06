ما هو السعر الذي افترضه العراق لبرميل النفط في ميزانية 2021

المصدر: بغداد – وكالات

كشف وزير النفط العراقي احسان عبد الجبار، اليوم، أن ميزانية بلاده للعام المقبل 2021، أعدت على افتراض أن سعر الخام 42 دولارا للبرميل.

وقال الوزير في تصريحات على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض النفط والغاز في العراق بمشاركة ممثلين عن الشركات النفطية والبنوك الأجنبية، إن متوسط صادرات الخام في العراق بلغ حوالي 2.8 مليون ب/ي في ديسمبر الجاري. وأكد أن العراق سيظل ملتزما باتفاق خفض إنتاج أوبك+ لأنه يخدم مصالحه.

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