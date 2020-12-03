ألمانيا تسعى لمنح معاشات تقاعدية قريبا للعاملين المستقلين

المصدر: برلين- د ب أ

يعتزم وزير العمل الألماني هوبرتوس هايل منح تحالف العاملين المستقلين بألمانيا مخصصات لتأمين معاشات تقاعدية للعاملين لحسابهم الخاص، وذلك من خلال قانون المعاشات القادم.

وقال هايل: "ستكون الخطوة القادمة هي إدراج العاملين لحسابهم الخاص في نظام التقاعد".

وتابع الوزير الألماني أنه يتم العمل تحت ضغط كبير حاليا في أن يتم الآن اتخاذ الخطوة التالية بإشراك العاملين لحسابهم الخاص. وأضاف: "كثير من العاملين لحسابهم الخاص غير مؤمنين جيدا".

يشار إلى أنه سيتم التركيز على الوضع المالي لتأمين معاشات التقاعد خلال اجتماع رقمي على مستوى اتحادي للرابطة الألمانية لتأمين معاشات التقاعد.

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