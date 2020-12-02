الكويت تخزن 3.14 ملايين برميل نفط خام في اليابان

المصدر: دبي ــ رويترز

أوردت وكالة الأنباء الكويتية، اليوم، نقلاً عن نائب العضو المنتدب للعملیات في قطاع التسویق العالمي بمؤسسة البترول الكویتیة، غدیر القدفان، أن المؤسسة المملوكة للدولة، وقعت اتفاقية لتخزين 3.14 ملايين برميل من النفط الخام باليابان.

وبحسب الوكالة، فإن الاتفاقیة تأتي تماشیاً مع التوجھات الإستراتیجیة المحدثة لمؤسسة البترول الرامیة إلى تأمین تخزین النفط الخام خارج الكویت، كما یعزز خططھا وحصتھا التسویقیة بمنطقة الشرق الأقصى، مزوداً رئیسياً.

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