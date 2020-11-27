مصطلح في العناوين.. الاقتصاد الدائري

المصدر: إعداد : سامح عوض الله

الاقتصاد الدائري:

هو بديل الاقتصاد التقليدي الذي يدور في حلقة التصنيع والاستخدام، ثم التخلص من المنتجات، فهو يركز على الاحتفاظ بالموارد قيد الاستخدام لأطول فترة ممكنة، وبما يمكن من استخراج أقصى قيمة منها، ثم نعيد إنتاج المنتجات والمواد من إعادة التدوير، ويعتبر مهماً لأنه يعمل على إيجاد فرص جديدة للنمو، ويحدّ من النفايات، ويزيد إنتاجية الموارد، وتقديم اقتصاد أكثر تنافسية، خصوصاً مع ندرة الموارد الناشئة في المستقبل، كما أنه يساعد في تقليل الآثار البيئية للإنتاج والاستهلاك في كل بلاد العالم.

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