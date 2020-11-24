اياتا يدعو الى فتح الحدود امام السفر واجراء الفحوصات عوضا عن الحجر

المصدر: عبير عبد الحليم ابوظبي

دعا الاتحاد الدولي للنقل الجوي"اياتا" الحكومات خلال قرار تبناه بالاجتماع خلال اجتماعه العام السنوي الى اعادة فتح الحدود امام السفر واجراء الفحوصات الطبية للمسافرين الدوليين كبديل عن اجراءات الحجر الصحي

وحذر الاياتا من ان "السفر الجوي اقل من معدلاته مقارنة بعام 2019 بنسبة 90% والحكومات في حاجة الى دراسة الاثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن ذلك.

واوضح ان العالم معرض لفقد حوالي 46 مليون وظيفة مرتبطة بالقطاع اذا استمر الوضع على ما هو عليه فضلا عن انخفاض النشاط الاقتصادي المرتبط بالطيران حوالي 1,8 تريليون دولار

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