آمال اللقاح تقود أسهم أوروبا للصعود

المصدر: عواصم -رويترز

قفزت الأسهم الأوروبية اليوم، حيث حفزت تطورات مشجعة بشأن لقاح لـ"كوفيد-19" تكهنات بتعاف اقتصادي أسرع في أنحاء العالم، حتى في ظل ارتفاع معدلات الإصابة مما يضفي ضبابية على الآفاق في الأمد القصير.

وقالت شركة "أسترازينيكا" إن فعالية لقاحها لـ"كوفيد-19" الذي تطوره مع جامعة أوكسفورد قد تبلغ نحو 90%. لكن أسهم الشركة انخفضت 1%.

وارتفع المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي 0.5% بحلول الساعة 0810 بتوقيت غرينتش وبلغ مستوى جديدا مرتفعا سجله في أواخر فبراير شباط الماضي، فيما قاد قطاعا الطاقة والبنوك المكاسب المبكرة.

وسجل المؤشر القياسي ثالث أسبوع على التوالي من المكاسب يوم الجمعة عقب تطورات إيجابية بشأن لقاح لـ"كوفيد-19" في الآونة الأخيرة.

وقفز سهم بنك "كريدي أجريكول الفرنسي" 3.9% بعد أن دشنت وحدته الإيطالية عرضا لشراء البنك الإيطالي "كريديتو فالتلينيس".

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