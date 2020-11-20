هولندا ستحظر بيع هذه السلعة اعتبارا من 2024

المصدر: أمستردام- رويترز





قالت الحكومة الهولندية اليوم الجمعة إنها ستحظر بيع السجائر ومنتجات التبغ الأخرى في متاجر السلع الاستهلاكية اعتبارا من عام 2024 لحث المزيد من الناس على الإقلاع عن التدخين.

ومع فرض حظر على ماكينات بيع السجائر اعتبارا من 2022 وإضافة حظر بيعها في المتاجر قالت الحكومة إن ذلك سيقضي على 11 ألف نقطة بيع للتبغ من أصل 16 ألفا متاحة حاليا في البلاد.

ويشكل بيع السجائر داخل متاجر السلع الاستهلاكية حاليا نحو 55 بالمئة من مبيعات التبغ في هولندا.

وحظرت السلطات في هولندا منذ عام 2008 التدخين في الحانات والمطاعم كما أزالت مناطق مخصصة للتدخين في محطات القطارات هذا العام على أن تحذو البنايات التي تضم مكاتب العمل والشركات حذوها بحلول عام 2022.

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