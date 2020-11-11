"أوبك" تتوقع أن يعوق كورونا تعافي الطلب على النفط في 2021

المصدر: لندن- رويترز



قالت أوبك اليوم الأربعاء إن تعافي الطلب على النفط سيكون أبطأ كثيرا في 2021 مما كان يُعتقد من قبل بسبب تزايد الإصابات بفيروس كورونا الذي يعوق جهود المنظمة وحلفائها لدعم السوق.

جاء في التقرير الشهري لأوبك أنها تتوقع نمو الطلب على النفط 6.25 مليون برميل يوميا إلى 96.26 مليون برميل يوميا. وذلك أقل 300 ألف برميل عما توقعته قبل شهر.

وقد يفضي ضعف نمو الطلب إلى قيام أوبك وحلفائها، في المجموعة المعروفة باسم (أوبك+)، بتأجيل زيادة الإنتاج المقررة في العام المقبل. وقالت أوبك اليوم إن (أوبك+) قد تجري تخفيضات جديدة إذا اقتضت الضرورة.

وأشار تقرير أوبك إلى أن التحركات الأخيرة لحكومات أوروبية لغلق المطاعم وتشجيع العمل من المنزل ستضر بالطلب في بقية 2020 وإن تأثير الجائحة علي السوق النفطية سيستمر حتى منتصف العام المقبل.

وقالت أوبك في التقرير: "سيتعثر تعافي الطلب على النفط بشدة ومن المفترض الآن أن يستمر ضعف الطلب على الوقود لأغراض النقل والصناعة حتى منتصف 2021".

ويعد هذا آخر تقرير قبل اجتماع اللجنة الاستشارية لأوبك+ الأسبوع القادم وقبل الاجتماع القادم للمجموعة يومي 30 نوفمبر وأول ديسمبر.

وارتفعت أسعار النفط الأسبوع الجاري وسجلت أعلى مستوى فيما يزيد على شهرين فوق 45 دولارا للبرميل يوم الاثنين بعدما أعلنت شركتا فايزر وبيونتك أن النتائج الأولية لتجارب على لقاح مضاد لمرض كوفيد-19 تشير إلى أن فعاليته تتجاوز 90 بالمئة.

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