«كورونا» تدفع «الخطوط اليابانية» لبيع أسهم جديدة

المصدر: طوكيو ■رويترز

قالت الخطوط الجوية اليابانية «جابان إيرلاينز»، أمس، إنها ستجمع ما يصل إلى 168 مليار ين (1.62 مليار دولار) عبر بيع أسهم جديدة لدعم وضعها المالي مع تضرر السفر الجوي من جائحة «كوفيد-19».

وتواجه شركات الطيران في أنحاء العالم صعوبات لتجاوز الجائحة التي ألقت بظلال قاتمة على قطاع السفر العالمي. وعلى الرغم من أن اليابان لم تتضرر بشدة مثل الولايات المتحدة وأوروبا، فإن قطاع السفر بها يعاني. وأضافت الشركة في إفصاح تنظيمي: «ننوي استخدام صافي عوائد إصدار الأسهم الجديدة لإعادة هيكلة هيكل أنشطة مجموعة الخطوط الجوية اليابانية في عصر ما بعد كوفيد-19».

وأشارت إلى أنها تعتزم استخدام 80 مليار ين في استثمارات لتسريع خفض انبعاثات الكربون، و15 مليار ين لإعادة الهيكلة لمرحلة ما بعد «كوفيد-19»، وخمسة مليارات ين «للاستجابة للاحتياجات الاجتماعية» بعد «كوفيد»، والبقية لسداد ديون. وقالت إنها ستبيع ما يصل إلى 91 مليون سهم جديد لمستثمرين محليين وعالميين.

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