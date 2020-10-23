6 أسابيع من الحظر تكلف الاقتصاد الفرنسي ملياري يورو

المصدر: فرنسا - وام





سيكلف الحظر المفروض على معظم المدن الفرنسية الاقتصاد أكثر من ملياري يورو (2.4 مليار دولار أمريكي)، بعد أن مددت الحكومة إجراءات الحظر في مختلف أنحاء البلاد بحسب برونو لو مير وزير المالية الفرنسي.

و ذكرت وكالة "بلومبيرغ" للأنباء، ان لو مير، صرح اليوم ان ستة أسابيع من الحظر المفروض من السادسة صباحا حتى التاسعة مساء على نصف الإدارات الفرنسية سيكلف الاقتصاد أكثر من ملياري يورو،منوها ان هذه التكاليف كانت متوقعة.

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