مصر تهدف لزراعة 3.5 ملايين فدان بالقمح في الموسم الجديد

المصدر: القاهرة -رويترز





قال مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، إن مصر تهدف لزيادة المساحة المزروعة بالقمح إلى 3.5 ملايين فدان في الموسم الجديد.

وأضاف مجلس الوزراء أن مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، تعكف أيضا على تقليص الفجوة بين إنتاج واستهلاك القمح عبر خفض نسبة الفاقد وزيادة الإنتاجية "فضلا عن استخدام الآلات الزراعية الحديثة".

وقالت وزارة الزراعة في فبراير إن مصر زرعت 3.4 ملايين فدان بالقمح في الموسم الماضي.

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