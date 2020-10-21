«إياتا» يدعو إلى الاستعداد لنقل لقاح «كورونا» جواً فور توافره

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

دعا الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا»، دول الشرق الأوسط إلى البدء في إجراء الاستعدادات اللازمة من أجل نقل وتوزيع اللقاح الخاص بفيروس «كورونا» بمجرد توفره.

وقال نائب رئيس الاتحاد في إقليم إفريقيا والشرق الأوسط، محمد علي البكري، خلال احاطة إعلامية اليوم، إنه ينبغي استخدام أساطيل شركات الطيران في المنطقة من أجل شحن اللقاح عبر الجو باعتبار أن الطائرات المخصصة للشحن الجوي لن تكفي وحدها لشحن اللقاح.

وأضاف أن الاستعدادات ينبغي أن تشمل المرافق المساعدة في عمليات النقل والأجهزة الحكومية وسعة الرحلات والتدريب والعمليات عبر الحدود لضمان سلامة سلسلة التوريد اللقاح بشكل آمن تماما، مشيرا إلى ضرورة إعادة النظر في العديد من الإجراءات لتوصيل اللقاح بأسرع وقت ممكن.

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