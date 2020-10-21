سورية: إعفاء العاملين منخفضي الدخل من الضريبة.. ومنحة لجميع الموظفين

المصدر: بيروت - رويترز

ذكر مكتب الرئيس السوري، بشار الأسد، اليوم، أنه تحرك لإعفاء المزيد من أصحاب الدخول المنخفضة من ضريبة الدخل، فيما يرزح الاقتصاد تحت وطأة عقوبات أميركية وحرب تدور رحاها منذ نحو 10 أعوام.

ويوسع المرسوم، وهو أول تعديل قانوني في سنوات، شريحة العاملين منخفضي الدخل المعفيين من الضريبة لتشمل من يصل دخلهم إلى 50 ألف ليرة (40 دولارا) أو أقل شهريا، ارتفاعا من 15 ألفا.

وقالت الرئاسة إنها تعدل شرائح ضريبية أخرى لتخفيف العبء الضريبي عن محدودي الدخل.

وفي قرار منفصل، قالت الرئاسة إن الأسد سيقدم منحة لمرة واحدة لجميع العاملين في مؤسسات الدولة ومن بينها الجيش بقيمة 50 ألف ليرة. وسيحصل أرباب معاشات التقاعد على 40 ألف ليرة.



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