شركة طيران في هونغ كونغ تعتزم شطب 6000 وظيفة

المصدر: هونغ كونغ - د ب أ

تعتزم شركة "كاثاي باسيفك للطيران"، ومقرها هونغ كونغ، شطب 6000 وظيفة، وإغلاق شركة "كاثاي دراجون" التابعة لها، وذلك في إطار مراجعة استراتيجية لمواجهة التراجع الحاد في الطلب بسبب تفشي فيروس "كورونا"، بحسب صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج".

وقالت الصحيفة إنه من المتوقع الإعلان عن هذه الخطة عقب ختام جلسة البورصة غدا الأربعاء.

وكانت الشركة تعتزم شطب 8000 وظيفة في أنحاء العالم، لكن التدخل الحكومي، أسهم في خفض عدد الوظائف التي سيتم شطبها، وبينها 5000 في هونغ كونغ.

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