«أوفيد» يدعم الشركات الصغيرة في إفريقيا بـ 20 مليون دولار

المصدر: فيينا ■وام

وافق صندوق الأوبك للتنمية الدولية «أوفيد»، على منح قرض بقيمة 20 مليون دولار لبنك تنمية شرق إفريقيا، وذلك لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات البنية التحتية في شرق إفريقيا.

وأشار مدير عام «أوفيد»، الدكتور عبدالحميد الخليفة، في بيان صادر عن مقر الصندوق بالعاصمة النمساوية فيينا، إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تُعد عنصراً مهماً لتحقيق هدف التنمية المستدامة الثامن الخاص بتوفير العمل اللائق والنمو الاقتصادي.

ولفت الخليفة إلى أن البنية التحتية الفعالة تسهم كجزء من الهدف التاسع في تحسين الوصول إلى الخدمات وتقليل تكاليف الإنتاج ودعم التجارة، وتوفير بيئة أعمال أكثر تنافسية في شرق إفريقيا. يُذكر أن «أوفيد» قدم قرضين لبنك تنمية شرق إفريقيا لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الأول في عام 2001 بقيمة 10 ملايين دولار، والثاني بقيمة 15 مليون دولار في عام 2013.

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