أسعار النفط قرب أعلى مستوى في 5 أشهر

المصدر: لندن ■رويترز

انخفضت أسعار النفط أمس، لكنها تظل قرب أعلى مستوى في خمسة أشهر، إذ يدعم تخفيف إجراءات العزل العام تعافياً بطيئاً في طلب الوقود، بينما يسعى منتجون كبار للخام لتقييد الإمدادات.

ونزلت العقود الآجلة لخام «برنت» 27 سنتاً أو ما يعادل 0.1% إلى 44.63 دولاراً للبرميل، وتتجه صوب زيادة بنسبة 0.4% في الأسبوع.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 33 سنتاً أو ما يعادل 0.8% إلى 42.49 دولاراً للبرميل، لكنها تتجه صوب الارتفاع بنحو 1.1% في الأسبوع.

وأظهر مسح أمس، أن تعافي اقتصاد منطقة اليورو من أكبر تراجع له على الإطلاق تعثر هذا الشهر، إذ تآكل الطلب المكبوت الذي انطلق الشهر الماضي بفضل تخفيف إجراءات العزل العام الهادفة لمكافحة فيروس كورونا.

وفي مؤشر آخر إلى الطبيعة الفاترة للتعافي، انخفضت واردات الهند من النفط الخام لأدنى مستوياتها منذ مارس 2010 في ظل تجدد إجراءات العزل العام الهادفة لمكافحة فيروس كورونا، وإجراء أعمال صيانة للمصافي.

في الوقت ذاته، تركز منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، على ضمان أن الأعضاء الذين زاد إنتاجهم مقابل تعهداتهم سيقلصون الإنتاج.

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