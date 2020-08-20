تراجع حاد في قيمة جنيه جنوب السودان

المصدر: جوبا - (أ ف ب)

أعلن مسؤول في مصرف جنوب السودان المركزي نفاد احتياطات البلد من العملة الأجنبية مع انهيار موارده النفطية، ما يحول دون إيقاف تراجع قيمة عملته.

وأفاد نائب محافظ المصرف دانيال كيش بوش مساء أمس أن قيمة الجنيه تشهد تراجعا حادا، ولا يوجد هامش واسع لإيقاف ذلك.

وقال المسؤول للصحافيين "من الصعب علينا الآن وقف (تدهور) سعر الصرف السريع لأننا لا نملك احتياطات للتدخل في السوق".

ويعتمد اقتصاد جنوب السودان المتضرر من الحرب على موارد النفط بشكل شبه كامل.



وقال في هذا الصدد "لا نملك مصادر أخرى الآن للتعزيز. حتى الموارد غير النفطية التي تجمعها الحكومة لا توفر كثيرا من المال لضخّه في السوق".

وتوجد ثلاثة أسعار للجنيه: يقيّمه المصرف المركزي بـ165 جنيها للدولار الواحد، وتقيّمه المصارف التجارية بـ190 جنيها للدولار، فيما يبلغ التقييم غير الرسمي 400 جنيه للدولار.

وتراجعت قيمة الجنيه بحدة في الأسابيع الأخيرة مع تصاعد التضخّم.



وأشار دانيال كيش بوش إلى أن المصرف المركزي التقى مع مسؤولين من البنك العالمي لمناقشة طرق أخرى للاقتراض ودعم الاحتياطات من العملة الصعبة.



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