ارتفاع احتياطيات الصين إلى 3.15 تريليونات دولار في يوليو

المصدر: بكين وزيوريخ ■رويترز

ارتفعت احتياطيات الصين من النقد الأجنبي أكثر من المتوقع في يوليو، في ظل تراجع الدولار وصعود اليوان، إذ يُظهر ثاني أكبر اقتصاد في العالم مزيداً من مؤشرات التعافي. ونما الاحتياطي الصيني، الأكبر في العالم، 42.06 مليار دولار في يوليو إلى 3.154 تريليونات دولار، وفقاً لبيانات البنك المركزي، أمس.

كان اقتصاديون، استطلعت آراؤهم، توقعوا ارتفاع الاحتياطيات 12.67 مليار دولار إلى 3.125 تريليونات دولار، بفعل تقلبات أسعار الصرف العالمية، وأسعار السندات الأجنبية التي في حوزة الصين. وتسارعت التدفقات الأجنبية على الأسهم والسندات الصينية في الآونة الأخيرة، مع مراهنة المستثمرين على انتعاش اقتصادي. وساعدت قيود صارمة على حركة رؤوس الأموال، الصين لكي تسيطر على نزوح السيولة على مدار العام الماضي، رغم صدمة تفشي فيروس كورونا، وحرب تجارة ممتدة مع الولايات المتحدة، ونمو اقتصادي آخذ بالضعف.

وارتفع اليوان 1.3% مقابل الدولار المتراجع في يوليو، في حين نزلت العملة الأميركية نحو 4% في الفترة ذاتها أمام سلة من العملات الرئيسة الأخرى.

وبلغت احتياطيات الذهب التي في حوزة الصين 62.64 مليون أوقية (أونصة) في نهاية يوليو، دون تغير عن نهاية يونيو.

إلى ذلك، أظهرت البيانات، أمس، تراجع احتياطيات البنك الوطني السويسري من النقد الأجنبي في يوليو.

وبحسب أرقام أولية، جرى حسابها بمعايير صندوق النقد الدولي، بلغ حجم العملة الصعبة في حوزة البنك المركزي 845.797 مليار فرنك سويسري (928.02 مليار دولار) في نهاية يوليو، مقارنة مع 851.126 مليار فرنك في يونيو.

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