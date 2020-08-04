«إتش.إس.بي.سي» يحذّر من خسائر قروض تصل إلى 13 مليار دولار

المصدر: لندن - رويترز

حذّر بنك «إتش.إس.بي.سي» من أن تكاليف الديون الرديئة لديه قد تتجاوز تقديراً سابقاً، لتصل إلى 13 مليار دولار، العام الجاري.

وقال إن الأرباح تراجعت أكثر من النصف، إذ عصفت جائحة فيروس كورونا بالمتعاملين مع البنك من أفراد وشركات في أنحاء العالم.

وكشف البنك أن احتياطاته الرأسمالية قد تتدهور، في حين قد تتعرض إيراداته لضغوط، وأنه يواجه مخاطر جيوسياسية محتدمة، في نظرة مستقبلية أشد قتامة من المتوقع، للنصف الثاني من عام 2020.

وزاد «إتش.إس.بي.سي» تقديراته لتكاليف الديون الرديئة التي قد يتحملها العام الجاري بين ثمانية مليارات و13 مليار دولار، من نطاق بين سبعة مليارات و11 مليار دولار، نظراً لخسائر فعلية أسوأ من المتوقع في الربع الثاني من العام الجاري.

وأعلن البنك عن أرباح قبل الضرائب قدرها 4.32 مليارات دولار للأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

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