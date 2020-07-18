«فولكس فاغن» تتوقع انخفاضاً في خانة الآحاد لمبيعاتها بالصين

المصدر: بكين■رويترز

توقعت «فولكس فاغن»، أمس، انخفاض مبيعاتها في الصين بنسبة في خانة الآحاد في العام الجاري، في الوقت الذي ستساعد فيه طرز جديدة للسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، وأخرى فاخرة، الشركة على التعافي من تراجع للمبيعات في أكبر سوق للسيارات في العالم. وباعت شركة صناعة السيارات الألمانية 1.59 مليون سيارة في الصين في أول ستة أشهر من 2020، بانخفاض 17% من 1.92 مليون وحدة في الفترة نفسها من العام الماضي. وفي 2019 ككل، باعت «فولكس فاغن» نحو 4.32 ملايين سيارة في البلاد. وتعد «فولكس فاغن» أكبر شركة أجنبية لصناعة السيارات في الصين، تليها منافستها الأميركية «جنرال موتورز». ويتوقع اتحاد مصنعي السيارات في الصين انخفاض المبيعات للعام ككل بنسبة تراوح بين 10 و20%. وقال رئيس «فولكس فاغن» الصين، ستيفان فولنشتاين، إن «مبيعات الشركة في النصف الثاني من العام الجاري ستكون مساوية على الأرجح لما حققته في الفترة نفسها من العام الماضي، بيد أن موجة ثانية لتفشي فيروس كورونا المستجد تفرض حالة من الضبابية». وأضاف فولنشتاين في إيجاز صحافي أن الشركة تتوقع أن تبلغ مبيعات السوق من السيارات التي تعمل بمصادر الطاقة الكهربائية والسيارات الهجينة مليون سيارة هذا العام.

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