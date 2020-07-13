عملة لبنان تربح 2700 ليرة أمام الدولار.. تعرف على سعرها اليوم

المصدر: بيروت - (رويترز)

قال متعاملون إن الليرة اللبنانية ارتفعت مقابل الدولار الأمريكي في السوق غير الرسمية هذا الشهر، لأسباب منها الزائرون الذين يجلبون معهم الدولارات الشحيحة منذ إعادة فتح المطار.

وسجل الدولار حوالي 7300 ليرة اليوم، حسبما ذكر متعاملان بسوق الصرف، مقارنة مع سعر يقترب من عشرة آلاف ليرة أواخر الشهر الماضي ما يعني ان الدولار تراجع نحو 2700 ليرة.

وأبلغ متعاملون رويترز أن الطلب على العملة الأمريكية تراجع مع جلب الزائرين للدولار معهم عندما أعيد فتح المطار في أول يوليو بعد إغلاقه لأشهر.

وأشار آخرون إلى تعهد الحكومة بدعم نحو 300 سلعة أساسية تشمل مواد غذائية ومساعدة مستوردي تلك المواد ومصنعيها.

كان البنك المركزي قال الأسبوع الماضي إنه سيوفر العملة الصعبة لهم بسعر ثابت يبلغ 3900 ليرة للدولار.

وقال رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان هاني البحصلي، "الإعلان عن سلة الغذاء وقدوم أموال جديدة من الخارج... كل هذا يؤدي إلى تراجع، لكنها ليست عوامل أساسية.. حتى التراجع قد يكون من باب المضاربة".

وسعى البنك المركزي لتحقيق استقرار سعر العملة في دور الصرافة عن طريق تحديد سعر موحد معها بشكل يومي، وهو ما تحدد اليوم عند 3850\3900 ليرة للشراء والبيع. لكن المستوردين وآخرين يقولون إن من شبه المستحيل الحصول على الدولار بتلك الأسعار.

وبسعر اليوم في السوق غير الرسمية، تظل الليرة أضعف كثيرا من سعر الربط الرسمي البالغ 1507.5 - وهو سعر قائم منذ 1997 وغير متاح حاليا إلا لواردات الوقود والقمح والدواء.

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