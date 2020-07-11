ارتفاع حالات «كورونا» في أميركا يهبط بأسعار النفط

المصدر: طوكيو ■رويترز

انخفضت أسعار النفط، أمس، لتواصل خسائر كبيرة تكبدتها في جلسة تداول سابقة، وتتجه صوب تراجع أسبوعي، بفعل مخاوف من تجدد إجراءات العزل العام عقب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد ــ 19) في الولايات المتحدة وأماكن أخرى، ما يؤثر سلباً في طلب الوقود.

وهبط خام «برنت» 73 سنتاً أو ما يوازي 1.7% إلى 41.62 دولاراً للبرميل، بعد أن انخفض ما يزيد على 2% أول من أمس الخميس. كما تراجع الخام الأميركي 83 سنتاً أو ما يوازي 2.1% إلى 38.79 دولاراً للبرميل، بعد أن تراجع 3% في جلسة سابقة. ويبدو «برنت» متجهاً صوب انخفاض أسبوعي بنحو 3%، والخام الأميركي صوب التراجع بنحو 4.5%. أما التعاملات في سنغافورة، فهي هادئة مع عطلة بسبب الانتخابات.

وبينما يتوقع العديد من المحللين انتعاش الاقتصادات، والطلب على الوقود، فإن الارتفاع اليومي القياسي لإصابات فيروس «كورونا» في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، يثير مخاوف بشأن وتيرة التعافي. وقال كبير محللي السوق لدى شركة «أواندا» الأميركية للتداول، جيفري هالي: «ربما نحتاج إلى برهان على أن الولايات المتحدة سيطرت على (كوفيد-19)، لإطلاق ارتفاع مستدام». ولاتزال مخزونات النفط تشهد تخمة بسبب تآكل الطلب على البنزين والديزل وبقية أنواع الوقود خلال التفشي الأولي للجائحة، فيما ارتفعت مخزونات النفط الأميركية بنحو ستة ملايين برميل الأسبوع الماضي، بعد أن توقع محللون انخفاضها بنحو نصف ذلك الرقم.

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