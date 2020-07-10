طيران الشرق الأوسط تستلم أول طائرة من طراز "إيرباص A321neo"

المصدر: هامبورغ، الإمارات اليوم

تسلمت شركة طيران الشرق الأوسط ، الخطوط الجوية اللبنانية "MEA"، من مصانع شركة إيرباص الواقعة في مدينة هامبورغ الألمانية أول طائرة من طراز "إيرباص A321neo".

وتعد هذه الطائرة هي الأولى من أصل 9 طائرات ستتسلمها الشركة تباعاً في الاشهر المقبلة.

وتم تزويد طائرة الـ (A321neo) بمحركات "توربوفان" من شركة "برات آند ويتني" من طراز ( PurePower PW1100G-JM ) والتي تتسم بالكفاءة العالية في استهلاك الوقود وتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وبالتالي تسهم في خفض الكلفة التشغيلية لدى الشركة، إضافة إلى تخفيض الضجيج بنسبة 50٪.

وفي حين أن مقصورة الطائرة يمكن أن تتسع لـ 240 راكباً، فإن الشركة قد اختارت أن تجهز المقصورة لتتسع فقط لـ160 راكباً، 28 مقعداً في درجة رجال الأعمال، و132 مقعداً في الدرجة السياحية، وذلك لتأمين أعلى مستوى من الرفاهية لركابها. كما تتمتع هذه المقصورة بالفخامة وهي مجهزة بأفضل المقاعد وأحدث أنظمة الترفيه في درجتي رجال الأعمال "سيدر" وفي الدرجة السياحية، بما في ذلك خدمة الإنترنت السريع، مما يعكس طموح الشركة لتزويد الركاب بأفضل المنتجات في عالم الطيران.

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