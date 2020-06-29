«أمازون» تكافئ العاملين أثناء جائحة «كورونا» بـ500 مليون دولار

المصدر: عواصم ــ رويترز

كشفت «شركة أمازون دوت كوم» للتجارة الإلكترونية، أنها ستدفع 500 مليون دولار، مكافآت لمرة واحدة لموظفيها في الخطوط الأمامية وشركائها الذين يعملون أثناء أزمة فيروس «كورونا» المستجد.

وأضافت «أمازون» في منشور على مدونتها، أن الموظفين والشركاء الذين يعملون في الشركة حتى يونيو 2020، سيحصلون على مكافآت تراوح من 150 دولاراً إلى 3000 دولار.



يذكر أن «أمازون» التي تعتبر أكبر بائع تجزئة على الإنترنت في العالم، ويسلم عشرة مليارات من المنتجات سنوياً، يواجه تدقيقاً شديداً من أعضاء في الكونغرس الأميركي ونقابات عمالية أميركية حول ما إذا كان يفعل ما يكفي لحماية موظفيه من جائحة «كوفيد- 19».

وفي وقت سابق اليوم، قرر عمال في ستة مواقع لـ«أمازون» في ألمانيا، الإضراب احتجاجاً على إجراءات السلامة، بعد أن أثبتت الفحوص إصابة بعض العاملين في المراكز اللوجيستية بفيروس «كورونا»، وفقا لما ذكرته نقابة «فيردي» العمالية الأحد الماضي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news