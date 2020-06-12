خاما «برنت» و«غرب تكساس» يتجهان صوب أول انخفاض أسبوعي في 7 أسابيع

المصدر: لندن - رويترز







تراجعت أسعار النفط اليوم، في وقت أظهرت فيه ظهرت بيانات «بنك أوف أميركا» أن المستثمرين هرعوا صوب الاستثمار في صناديق الأسهم والسندات.

وانخفضت أسعار النفط، بعد أن ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد«كوفيد ــ 19» في الولايات المتحدة، ما أثار احتمال وقوع موجة ثانية من تفشي الفيروس، وهو ما يضر بالطلب في أكبر مستهلك في العالم للخام والوقود.



وانخفض «خام برنت» 1.34 دولار، أو ما يعادل 3.5% إلى 37.21 دولاراً للبرميل، بعد أن تراجع نحو 8% في الجلسة السابقة. كما انخفض «خام غرب تكساس الوسيط الأميركي» 1.37 دولار أو ما يعادل 3.8% إلى 34.97 دولاراً للبرميل، بعد أن تراجع أكثر من 8% أول من أمس الخميس.

ويتجه الخامان القياسيان صوب أول انخفاض أسبوعي في سبعة أسابيع، مع تراجع «برنت» و«خام غرب تكساس الوسيط»، ما يزيد عن نحو 12% في الوقت الذي تضغط فيه المخزونات على الأسعار أيضاً.



وقال مدير الطاقة العالمية والشرق الأوسط لدى «ستراتفور»، جريج بريدي: «المخزونات الأميركية ارتفعت، مخالفة لتوقعات العديد من المحللين، في وقت تظهر فيه حالات (كوفيد-19) مؤشرات على موجة ثانية في الولايات المتحدة وأماكن أخرى».

ويخفض منتجون من الولايات المتحدة وكذلك من منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» وحلفاء، في ما يُعرف باسم مجموعة «أوبك بلس»، الإمدادات، وبعضهم يفعل ذلك بكميات قياسية.



وتقلص دول «أوبك بلس» الإمدادات 9.7 ملايين برميل يومياً، وهو ما يعادل نحو 10% من الطلب قبل الجائحة، في ما اتفقت في مطلع الأسبوع على تمديد الخفض.

وتابع بريدي: «من الواضح حالياً أن الخفض الأكبر لـ(أوبك بلس)، وهو 9.7 ملايين برميل يومياً، سينتهي في أواخر يوليو المقبل، على أن يتحرك نزولاً إلى 7.7 مليون برميل يومياً».

إلى ذلك، أظهرت بيانات تدفقات أسبوعية من «بنك أوف أميركا»، أن المستثمرين هرعوا صوب الاستثمار في صناديق الأسهم والسندات، إذ أدت تدابير تحفيز غير مسبوقة، لأن تعوض الأسواق العالمية معظم الخسائر التي تكبدتها نتيجة «كوفيد- 19».

وأشار البنك إلى أنه في الأسبوع المنتهي في 10 يونيو الجاري، تدفق مبلغ ضخم قدره 24.6 مليار دولار إلى السندات، بينما تحول 13.8 مليار دولار إلى صناديق الأسهم، وهو أكبر مبلغ في تسعة أسابيع.

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