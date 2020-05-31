فنادق مصر تقترب من الإشغال الكامل

المصدر: القاهرة -رويترز





قال مسؤول في وزارة السياحة المصرية لرويترز اليوم الأحد إن فنادق مصر العائدة للعمل بنسبة 25 بالمئة من طاقتها تقترب من الإشغال الكامل حاليا وبنسب تدور بين 20 و22 بالمئة من السعة الكاملة.



وأوقفت مصر حركة الطيران منتصف مارس وسط تداعيات تفشي فيروس كورونا وتبع ذلك إغلاق الفنادق وجميع المنشآت السياحية قبل أن تقرر الحكومة عودة الفنادق للعمل من منتصف مايو وفقا لمعايير صحية محددة وبربع طاقتها على أن تزيد إلى 50 بالمئة من السعة بداية من أول يونيو.



وأضاف المسؤول الذي تحدث مشترطا عدم نشر اسمه "عدد الفنادق والمنتجعات التي استوفت شروط وضوابط استئناف العمل السياحي بلغت 78 فندقا، غالبيتهم في مناطق البحر الأحمر والعين السخنة وجنوب سيناء والساحل الشمالي.

وتابع: "نسبة الإشغالات الفندقية بمصر حاليا تتراوح بين 20 و22 بالمئة... هناك 173 فندقا علي مستوي الجمهورية تقدمت لوزارة السياحة حاليا للحصول علي الموافقات الخاصة باستئناف العمل وستبدأ الوزارة في معاينة تلك المنشآت خلال الأسبوع الجاري".

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