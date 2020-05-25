حزمة إنقاذ "لوفتهانزا" قد تدر "ربحا صغيرا" لألمانيا

المصدر: برلين -رويترز





قال وزير المالية الألماني، أولاف شولتس، اليوم الاثنين إن حزمة إنقاذ الناقلة الرئيسية لوفتهانزا "حل جيد جدا جدا" يأخذ بعين الاعتبار احتياجات كل من الشركة ودافعي الضرائب.



وبعد توصل الحكومة و"لوفتهانزا" لاتفاق مبدئي بشأن صفقة إنقاذ بقيمة تسعة مليارات يورو (9.8 مليار دولار)، قال شولتس: "الدعم الذي نعده هنا لفترة محددة من الوقت".



وأضاف: "عندما تستعيد الشركة متانتها، ستبيع الدولة حصتها وتأمل، في ربح صغير يضعنا في مركز يؤهلنا لتمويل الاحتياجات الكثيرة للغاية التي يتعين علينا تلبيتها في الوقت الراهن، لا لهذه الشركة فحسب".

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